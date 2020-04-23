Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 milyon dolar yatırım bedelli ile hayata geçirdikleri Tire'deki yem fabrikasının temmuz ayında üretime başlayacağını bildirdi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından video-konferans yoluyla düzenlenen İzmir Sektör Toplantısı'na katılan Pakdemirli böylece çiftçinin kaliteli yeme daha ucuz fiyatla erişebileceğini söyledi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, marketlerin stoklarının iyi ve raflarının dolu olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: Şu an itibarıyla da gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonu ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda başta buğday olmak üzere başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah. Tahsis edilen bu arazilerde hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız Bir defa daha çağrıda bulunuyorum; kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Evelallah ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız.