Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında faaliyete geçecek fabrikada, N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin adet, üç katlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon adet üretim hedefleniyor. AYTİM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, tamamen "millî ve yerli" bilinciyle üretecekleri maskeleri kısa zamanda Sağlık Bakanlığının hizmetine sunacaklarını bildirdi. Aydın, "Çalışmamızın ilk fazında 30 makine ile devreye girecek olan maske üretim fabrikamızda mayıs ayından itibaren üretim başlayacak. İkinci etapta ise makine sayımızı 90'a çıkartarak üretimi artırmayı hedefliyoruz. Maske üretim makinesinin yanı sıra maske üretiminde kullanılan yüzde 95 ila yüzde 98 arasında filtreleme yapabilme kapasitesine sahip Meltblown Nonwoven kumaşı üretmek üzere entegre tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Söz konusu kumaşın üretileceği makinelerin yurt dışından getirtilmesiyle faaliyete geçmesi planlanan entegre tesiste Türkiye'nin sağlıklı tıbbi maske ihtiyacının önemli bir miktarını karşılayacak hâle gelmemiz mümkün olacak. Kurulacak olan fabrika ile bölgede yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Aydın, maskeleri hem Türkiye'nin hem de dünyanın kullanımına sunacaklarını bildirdi.