Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.