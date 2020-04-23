Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.
Dolar euro ne kadar? Dolar kaç tl? (23 Nisan güncel dolar ve euro)
23.04.2020 - 09:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 7,5630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar ne kadar,
698767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/698767.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER