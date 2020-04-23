Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa’da salgın etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yolu gerçekleştirilen Avrupa Konsey toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Macron, toplantıda liderlerin korona virüs salgınına karşı yeni yol haritasını konuştuklarını ifade ederken, korona virüs krizinin toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerinde görüşüldüğünü açıkladı. Macron, Avrupa ülkelerinin korona virüs tanısı, tedavisi ve aşısı hakkında ortak çalışma yürütme kararı aldıklarını duyururken, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (WHO) planlanan ortak çalışmanın içinde olduğunu açıkladı. Macron, toplantıda Avrupa’nın egemenliği, bağımsızlığı ve dayanışması hakkında da konuşulduğunu ifade ederek, korona virüs krizinin ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılarda da Avrupa’nın birlikte hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

"Avrupa’da bir kısım ülkeleri yalnız bırakılmak tüm Avrupa’nın batırmasına sebep olur”

Fransız Cumhurbaşkanı, ilk etapta krizi atlatmaya yönelik adımların atılması gerektiğini daha sonra ise ekonomiyi canlandırmak için harekete geçilmesi gerektiğini açıklarken, koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa Birliği’nin (AB) gayrisafi milli hasılasının 5 ile 10 puan arası gerilediğini ve 15 puana kadar gerilemesinin mümkün olduğunu vurguladı. Macron, AB tarafından üç finansal yardım kararı alındığını açıklarken, yardımların toplam 500 milyar Euro tutarında olduğunu dile getirdi. Macron, planlanan yardımların birinci adımının kısmi işsizlik ödeneği olduğunu ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılanması olduğunu ifade ederken, ikinci adımın ise Avrupa Yatırım Bankası tarafından kredi sağlanması olduğunu açıkladı. Fransız Cumhurbaşkanı, yardımlarda planlanan üçüncü adımın ise Avrupa’da ekonomik denge mekanizmasının kolaylaştırılması adına birçok formalitenin azaltılması ve sadeleştirilmesi olacağını ifade etti. Macron, “Avrupa’da bir kısım ülkeleri yalnız bırakılmak tüm Avrupa’nın batırmasına sebep olur” ifadelerini kullanırken, AB içerisindeki tüm ülkelere destek olunması gerektiğini savundu.