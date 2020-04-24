Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ramazan ayının koronavirüs salgını sebebiyle bozulan iş ekosisteminin yeniden kurulması için fırsat olduğunu belirterek bu dönemde daha fazla yardımlaşma çağrısında bulundu. Ramazan ayı dolayısıyla bir yazılı açıklama yapan Avdagiç "Mahallesindeki bakkala, tuhafiyeciye, kırtasiyeciye, yufkacıya, berbere, züccaciyeye, nalbura ve küçük mağaza sahiplerine sahip çıkmanın, ülkenin ekonomisine sahip çıkmak anlamına geldiği günler yaşıyoruz. Ramazan ayı, bu günlerde imdadımıza yetişen en büyük teselligah. Bu ayı bir cömertlik şölenine çevirmenin tam zamanı. Bizim kültürümüzde, inancımızda 'zimem defteri satın almak' vardır. Zekât ve sadakaları ramazan ayına denk getirip dağıtmak vardır. İhtiyaç sahiplerine erzak kolilerini ulaştırmak vardır. Salgın yüzünden kapalı bulunan küçük işletmeler için yerine koyamayacağımız kayıp zamanı, dayanışma ruhuyla telafi etme vaktidir. Bir başka deyişle bu ramazan, Covid-19 yüzünden alamadığımız hizmeti, sanki satın almış gibi ödemek, yardım elini uzatmak zamanıdır" ifadelerini kullandı. Bu anlayışın sadece ticaret ekosisteminde değil, imkanı geniş olan ev ve iş yeri sahiplerinin kiracıları için de uygulanmasını isteyen Avdagiç "Gayrimenkul sahipleri ile kiracıların empati içinde üzerlerindeki yükleri paylaşmaları bu zor günlerin dayanışma ruhuna çok uygun olacaktır. Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım' şekline dönüştürüp esnafımızı, tüccarımızı, işletmelerimizi ve birbirimizi fonlamalıyız" dedi.