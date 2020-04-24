Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu kapsamda PTT’nin iştiraki yerli e-Ticaret sitesi ePttAVM, ramazan yardımlarını, sokağa çıkma sınırlaması kapsamı dışında tutulan 114 bin PTT kargo çalışanı aracılığıyla vatandaşa ulaştıracak. Kısıtlamanın uzatılması ya da hafta sonlarında devam etmesi hâlinde aynı sistem işlemeye devam edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa vadede 500 market açılması hedefi koyduğu Tarım Kredi Kooperatifinin ürünleri de internet üzerinden vatandaşa ulaştırılacak.

ePttAVM koronavirüs salgını sürecinde birçok konuda rol almıştı. İlk olarak bu sistem üzerinden vatandaşa ücretsiz maske ulaştırılması noktasında çalışma yapılmıştı. Ardından yerli ve millî el dezenfektanı BOREL’in satışına da ilk olarak bu e-Ticaret sistemi üzerinden başlanmıştı.