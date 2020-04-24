Turkcell açıklamasına göre BiP kullanıcıları, operatör fark etmeksizin ‘Keşfet’ bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online Covid-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor. BiP kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı kanalından Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren Covid-19 Canlı Harita'yı anlık olarak takip edebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadeleyle ilgili attığı Tweet'leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyor. Hizmet, bütün operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.
‘Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı’ açıldı
24.04.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, iletişim platformu BiP'te yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve 7/24 danışma kanalını hizmete sundu.
Etiketler : sağlık bakanlığı,koronavirüs,
699023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699023.aspx
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