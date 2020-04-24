Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell açıklamasına göre BiP kullanıcıları, operatör fark etmeksizin ‘Keşfet’ bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online Covid-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor. BiP kullanıcıları, Sağlık Bakanlığı kanalından Türkiye ve dünyadaki son durumu gösteren Covid-19 Canlı Harita'yı anlık olarak takip edebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, bakanlık bilgilendirmeleri, duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadeleyle ilgili attığı Tweet'leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyor. Hizmet, bütün operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.