Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhale, 250 ve üstü yatak kapasiteli, NATO kriterlerine uygun sahra hastanesi yapımını kapsıyor. Sistemde 103 yoğun bakım yatağı, 143 yarı yoğun bakım yatağı, 5 triyaj, 5 acil yatağının yanı sıra, radyoloji odası, laboratuvar, ameliyathane gibi bir hastanede olması gereken birimler yer alacak. Hastane 20 günde tamamlanacak.

SDI Global LLC AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çolak, yaklaşık 10 yıldır mobil sahra hastaneleri üzerinde çalıştıklarını belirterek "Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde ortam oluşabilecek her çeşit partikül veya virüsten sürekli arındırılıyor. Böylelikle virüs yayılımı minimize edildiğinden tedavi çok daha hızlı ve verimli gerçekleşiyor" dedi.

BEŞ HASTANE DAHA

Romanya'dan sonra 2 Avrupa Birliği ülkesiyle toplam 33 milyon ve 3 Orta Doğu ülkesiyle de 28 milyon olmak üzere toplamda 61 milyon avroluk anlaşmalar imzalayacaklarını söyleyen Çolak, bu projelerin değerinin 500 milyon lirayı aştığını, bu rakamın dünya ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemde ülkeye katma değer sağlamak adına çok önemli olduğunu dile getirdi.