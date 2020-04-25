Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Razaman ayında zimem (veresiye) defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını ifade eden Kaan iş adamlarını daha fazla katkı vermeye davet etti. Kaan “Salgının yaralarını bir an evvel sarabilmek için, Cenabıhakk’ın bizlere bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak, boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden bu yana, bu borcun sorumluluğuyla hareket ediyor, kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz. Ecdadımızın bütün insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği zimem (veresiye) defteri uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana büyük bir teveccühle sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize, zimem defteri geleneğiyle el uzatıyor, MÜSİAD ailesini, onların hayır dualarıyla daha da büyütüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye-borç defterini (zimem defteri) alarak ihtiyaç sahiplerinin toplam borç bedelini ödüyor, böylece borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor. MÜSİAD ailesinin her bir ferdini, iş insanlarını, dostları, kardeşinin derdiyle dertlenmeyi görev bilen herkesi, zimem (veresiye) defteri uygulamasına katkı sunmaya davet ediyoruz” dedi.