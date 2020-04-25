Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücbir sebep kapsamına da alınmayan sektörlerin nisan ayı ihracatı yüzde 40 düştü, siparişler açısından da son 10 yılın en kötü dönemi yaşandı. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu “Hayatın her alanında kullanılan sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması, oksijen kadar önemli. En büyük varlığımız olan beşeri sermayemizi ve ülkemiz istihdamına güçlü katkımızı korumak için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Tüm sektörler için likiditeye ihtiyaç duyulan dönemde, finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ayrıca diğer sektörlerde olduğu gibi muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin mart, nisan, mayıs ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, bizim için de önem taşıyor” diyerek, teşvikler kapsamına girmek istediklerini vurguladı.