Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, millî sondaj gemisinin temmuz ayında Karadeniz’de petrol aramaya başlayacağını ifade etti. TVNet kanalında açıklamalar yapan Dönmez, millî gemi Fatih’in Akdeniz’de iş planını tamamlamasının ardından Marmara’ya çekildiğini belirtti ve “Niyetimiz temmuz ayı içinde Karadeniz’de kendi millî sondaj gemimizle ilk sondajımızı yapmak. Akdeniz’de çalışmalarına devam eden Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik çalışmalarına devam ediyor. Yavuz sondaj gemimiz de an itibariyle adanın batısında. Selçuklu-1 lokasyonunda çalışmalarına devam ediyor” dedi.

SAĞLIK KURUMLARINDA ÂDETA NÖBETTEYİZ

Covid-19 salgını sürecinde tedbirleri devam ettirdiklerini, sağlık kurumlarının bulunduğu bölgelerde kesinti ve aksama olmaması için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Dönmez “Covid ile mücadele ilk vakayla değil, ilk vakanın tespitinden çok önce başlamıştı. Devletimizin bütün kademelerinde. Sağlık Bakanlığı ve çalışanları cephenin ön safında, bizim gibi teknik bakanlıklar da halkımızın yoğun şekilde evde vakit geçirdiği bu dönemde enerji hizmetlerinin aksamadan sürmesi için çalışıyoruz. Özellikle sağlık kurumlarının olduğu yerlerde âdeta nöbet tutuyoruz. Kesinti, aksama olmasın diye” ifadesini kullandı. Eti Maden tarafından üretilen Borel el dezenfektanlarıyla ilgili bilgi de veren Dönmez “Bir haftadır raflarda. 100 ml ürünler. Bazı platformlarda Eti Maden’in tavsiye ettiği fiyatın üzerine çıkıldı, müdahale ettik. Bir haftada iki milyon satış gerçekleşti. Zincir marketlerden edinilebilir” şeklinde konuştu.

FATURALARLA İLGİLİ GEREKENİ YAPARIZ

Görevlilerin apartmanlara girişinin kısıtlı olması sebebiyle ‘kıyaslı fatura’ uygulaması başlattıklarını hatırlatan Bakan Dönmez “Bazı yerleşim alanları karantinaya alındı. Görevlilerin girmesi çıkması kısıtlandı. Sayaçlar okunamadı. Büyük kentlerimizde karantinalı bölge olmadığına göre faturaların büyük kısmı müşterilerimizin gerçek tüketim değeri. Vatandaşlarımızın şüphesi varsa, sayacın üzerindeki tüketim değeri ile faturadaki tüketim değerini kıyaslayarak itiraz edebilir. EPDK’nın halkla ilişkiler birimine şikâyetler de bildirilebilir. Biz gerekeni yaparız” dedi.