Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Koronavirüs salgını inşaatları etkilerken binaların yapı denetimini gerçekleştiren şirketlerden de talep geldi. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin “Mücbir sebepler içerisine girmediğimiz için hakediş yapamıyoruz ancak istihdam sağlıyoruz. Öz kaynaklarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Devletten destek bekliyoruz” dedi. Şantiyelerin denetim işlemlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerektiğini anlatan Şahin “Hiçbir şekilde toplu yeme içme olmamalı. Virüsün bulaşmaması için ekstra önlemler alınmalı ve bunun takibi özel iş güvenlik firmaları tarafından yapılmalı” diye konuştu. Nazmi Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de paylaştıkları sektörün taleplerini şöyle dile getirdi: Korona salgını sürecinde mutlaka SSK, vergi ve maaş ödemelerindeki sıkıntılarımıza çözüm bulunmalı. Hakediş dosyalarının incelenmesi ve ödenmesi tamamen durma noktasına gelmiştir. Bu konuda destek bekliyoruz. Ruhsat başvurusu, proje inceleme ve hakediş işlemleri elektronik ortamda yapılmalı. Yapı denetim firmaları da mücbir sebep kapsamına alınmalı. Firmalarımıza faizsiz ve altı ay ödemesiz 12 ay vadeli personel maaş ve kira destek kredisi kullanma imkânı sağlanmalı.