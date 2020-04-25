TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, yeni bir dijital tanıtım kanalı olan “LiveTurkey.com”u hayata geçirdiklerini ifade ederek, gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan “www.liveturkey.com” sitesini, içeriklerin hepsine tek noktadan ulaşılabilen bir “videolog” olarak konumladıklarını anlattı. Ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan müzeleri gezebilecekleri 360 derecelik çekimlerle hazırlanmış sanal müze turlarını siteye eklediklerini belirten Yağcı, mevcut içerikleri video çalışmalarıyla desteklediklerini bildirdi.
Türkiye’nin tanıtımı ‘sanal’da devam ediyor
25.04.2020 - 04:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), koronavirüs süreci sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri hayata geçiriyor.
Etiketler : liveturkey,
699295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699295.aspx
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