Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, yeni bir dijital tanıtım kanalı olan “LiveTurkey.com”u hayata geçirdiklerini ifade ederek, gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan “www.liveturkey.com” sitesini, içeriklerin hepsine tek noktadan ulaşılabilen bir “videolog” olarak konumladıklarını anlattı. Ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan müzeleri gezebilecekleri 360 derecelik çekimlerle hazırlanmış sanal müze turlarını siteye eklediklerini belirten Yağcı, mevcut içerikleri video çalışmalarıyla desteklediklerini bildirdi.