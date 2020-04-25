Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Turizm Örgütünün Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarına ilişkin yayımladığı rapora göre, nisan ayı itibarıyla dünya genelindeki seyahat destinasyonlarının yüzde 96’sına denk gelen 209 noktaya seyahat kısıtlamaları uygulanıyor. 90 ülke turistlere sınırlarını tamamen kapatırken, 44 ülke belirli ülkelerden ziyaretçi kabul ediyor. 2019’da 1,46 milyar olan uluslararası ziyaretçi sayısının bu yıl 290 ila 440 milyon azalması bekleniyor. Covid-19 salgınının, uluslararası turizm gelirlerinde de 300 ila 450 milyar dolarlık bir zarara yol açması öngörülüyor. Söz konusu rakamın 2019’daki toplam turizm geliri olan 1,5 trilyon doların yaklaşık üçte biri olduğu belirtiliyor.