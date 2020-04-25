Bakan Kurum: Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz.
Bakan Kurum: Kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz
25.04.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kurum: Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz.
Etiketler : kira yardımı,
699411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699411.aspx
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