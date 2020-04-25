İstanbul Kapalıçarşı’da 385,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,80 liradan, 2 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 562 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 483 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 503 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
25.04.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,80 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : çeyrek,altın,gram,son durum,
699454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699454.aspx
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