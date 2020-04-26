Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Dönmez, “Genelgelerle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Buraların da üç ay boyunca sayaçları okunmayacak. Bu durumda olanlara eğer yanlışlıkla bir fatura gittiyse hemen itirazlarını yapabilirler. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz” dedi.

Buna göre, genelge kapsamında 81 ilde faaliyeti durdurulan yaklaşık 150 bin işletmeye, kepenklerini yeniden açana kadar fatura gönderilemeyecek. Edinilen bilgiye göre, alınan karar şu an için nisan, mayıs, haziran aylarını kapsarken, tedbirlerin uzatılmasına yönelik ilave bir karar alınırsa bu süre daha da uzatılabilecek. 3 aylık oluşacak kısmi faturaların daha sonra ödenmesi ya da ödenmemesi planı ise süre sonunda değerlendirmeye alınacak.

ŞİKÂYET KAPISI AÇIK

Söz konusu işletmelere, şirketler tarafından yanlışlıkla fatura gönderildiyse, Enerji Bakanlığı ve Enerjisi Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) şikayette bulunulabilecek. Bu konuda çok hassas davranan Bakanlık ve EPDK, fatura gönderen şirketlerle anlık olarak irtibata geçerek, yanlıştan dönülmesi için gereğini yapacak.

KIYASEN FATURAYA DİKKAT

EPDK, nisan başında elektrik ve doğalgaz faturaları için aldığı karar ile sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri için kıyasen fatura düzenlemesini devreye almıştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, “Şu anda özellikle büyük kentlerimizde bu tür karantina bölgeleri pek yok. Faturaların büyük bir kısmı vatandaşlarımızın gerçek tüketim değerlerinden oluşuyor. Eğer herhangi bir şekilde vatandaşımızın şüphesi varsa, bana daha önce kullandığım miktardan daha yüksek bir fatura geldi diyorsa, sayacın üzerindeki tüketim değerini okumak ve kendisine gönderilen faturayla mukayese etmek suretiyle itirazını yapabilir. Biz de gereğini yaparız” diye konuştu.