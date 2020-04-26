Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sait Koca, salgın sonrası gelişmelerden sektörün de etkilendiğini ifade etti. Koca "Bu süreçte üretimi kısmadan devam ediyoruz. Restoranların, fast food zincirlerinin ve otellerin kapalı olması, sadece paket servislerin sürmesi, bu alana yönelik tavuk satışlarında düşüşü beraberinde getirdi. Ancak hane halkının tüketiminde ise ciddi artış var" diye konuştu. Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil de, salgın döneminde otel, restoran, kafe ve okul kantinlerindeki tüketimin, market kanalına kaydığını anlattı. Tüketici alışkanlıklarının değiştiğini aktaran Özdil "Zincir mağaza talepleri normal dönemlere göre yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. Tüketiciler, restoranlarda tadına alışkın oldukları lezzetleri evlerinde hazırlamaya başladı. Kanatlı sektörü bu süreçten olumsuz etkilenmeyecek" dedi.