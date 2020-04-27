Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile ramazan ayının aynı döneme rastlamasının fiyat istismarlarını beraberinde getirdiğini belirterek "Bunun sonucunda tüketiciler mağdur ediliyor, gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanıyorlar" dedi. Fiyat istismarının önüne geçilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti: Özellikle, tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer tüm tüketim mallarının fiyatlarında yasal düzenleme yapılması soruna kalıcı çözüm getirecek. Yapılacak yasal düzenlemeyle imalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani belli bir kâr oranı getirilmeli. İstismar edilen serbest fiyat uygulamasına son verilmeli, bu konuda daha sıkı denetimler gerçekleştirilmeli. Fiyat istismarcılarına verilen cezalar da caydırıcı olmalı.