Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2.508,40 puanlık artışla 101 bin 267 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi de 2,54 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
27.04.2020 - 18:16 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 2,54’lük yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
699948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699948.aspx
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