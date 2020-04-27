Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması
27.04.2020 - 21:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğine şu ana kadar 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu” dedi.
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699983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/699983.aspx
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