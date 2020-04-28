Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin açıklamalar "daha hızlı şekilde normale dönüleceği" yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. İçeride de hafta sonu açıklanan vaka sayılarında üç binin altına düşülmesi, piyasalarda risk iştahını artırdı. Olumlu beklentilerle birlikte borsa, haftaya sert yükselişle başladı ve yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı. Geçen hafta endeks, 98.759 puandan kapanmıştı. Dünkü işlemlerde 101 bin puanın üstü görüldü. Gelişmiş ülke merkez bankalarının düşük faiz ve parasal genişleme adımları da hisse senetlerini destekliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99 bin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, ilk etapta 106 bin puan hedef olabilecek. Bu süreçte, 80 bin puan sınırından başlayan yükseliş hareketine çok da katılamayan bankacılık sektör hisselerinin öne çıkması beklenebilir.

YENİ TEŞVİKLER

Bu arada dünyadan teşvik paketleri de gelmeye devam ediyor:

¥ Japonya Merkez Bankası (BoJ), yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı. Şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

¥ ABD Merkez Bankası (FED), bugün ve yarın politika kararı için toplanıyor. FED'in bilançosu hâlihazırda 6,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Faizi sıfıra yakın seviyelere indiren FED'in, geleceğe yönelik yeni adımları takip edilecek.

¥ Avrupa Merkez Bankası (AMB) da perşembe günü toplanacak. AMB'nin hâlen 750 milyar avro olan pandemi ile mücadele programı büyüklüğünü artırması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde enerji talebi de şubat ayından bu yana ilk defa artış gösterdi. Bu da toparlanma işareti olarak kabul ediliyor.

¥ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de, küresel varlık alım programlarının toplam hacminin bu yılın sonunda 6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Bu dev teşvik rakamı, son 10 yıllık toplam varlık alımlarının yarısından fazlasına işaret ediyor.