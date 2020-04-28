Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ramazan alışveriş listesinin akşam tok karnına evde hazırlanmasını tavsiye ederek "Böylece tüketiciler mantıklı alışveriş yapmış olacaklar ve uzun süre kapalı alanda kalmayarak virüs kapma riskini azaltacaklar" dedi. Şahin, ramazan ayının bereketli bir ay olduğunu belirterek, "bereket" deyince bazı insanların her şeyi fazladan almak olarak algıladıklarını söyledi. Bu yanlış anlamanın da vatandaşları fazladan alışverişe ittiğini ifade eden Şahin, Türkiye'deki tüketicinin listeyle alışveriş yapmak gibi bir alışkanlığının bulunmadığını aktardı. Şahin "Kişi ya da aile, ihtiyaçlarını öncelik sıralamasına göre belirler ve bütçesine uygun alışverişini yapar. Zaten doğru olan da budur. Fakat bazı galatımeşhurlar bizi bir hayli zorluyordu. Bunların başında da listeyle alışveriş yapanları kılıbıklıkla suçlamak geliyordu. Her zaman biz ‘Listeyle alışveriş yapmak kılıbıklık değil, aksine bilinçli tüketici olmaktır' diyoruz. Listeyle alışverişe gitmedik mi fuzuli ne varsa alıp eve getiriyoruz ve israfa da yol açıyoruz" diye konuştu.

KORONA, ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıkmasının ardından insanların alışveriş alışkanlığının az da olsa değiştiğini anlatan Şahin, tüketicilerin artık acil ihtiyaçları için markete gittiğini ve hiç vakit kaybetmeden eve döndüğünü söyledi. Tüketicilere her sene ramazan ayında "tok karnına alışverişe çıkın" uyarısında bulunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti: Bu ramazanda marketlerin erken saatlerde kapanması bu imkânı kısıtladı. Ramazanda gündüz vakti oruçlu alışverişe gidecek tüketicilerimiz ihtiyaç listesini akşam tok karnına evde hazırlayıp alışverişe gitsin. Böylece tüketiciler mantıklı alışveriş yapmış olacaklar ve uzun süre kapalı alanda kalmayarak virüs kapma riskini azaltacaklar.