Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Muayene tekrarına gelen 3 milyon 428 bin aracın yaklaşık yüzde 97,8’i ikinci muayeneden geçer not alabildi. İlk muayeneden geçemeyenlerin oranı 2018’de yüzde 35,5’ti. Periyodik muayeneye gelen araçlar muayene sonucunda ‘kusursuz’, ‘hafif kusurlu’, ‘ağır kusurlu’ ve ‘emniyetsiz’ olmak üzere dört ayrı şekilde değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2019’da 13,3 milyon araçtan 9 milyon 935 bini ilk muayeneden tek seferde geçti. Yine aynı dönemde muayeneye giren araçların sadece 421 bini ‘kusursuz’ olarak belirlendi. Üç milyon 417 bin araç ile ilgili ‘ağır kusurlu’ tespiti yapıldı. Muayeneye giren 126 bin 548 araç ‘emniyetsiz’ ibaresiyle sınıfta kaldı. 9 milyon 399 bin araç ise ‘hafif kusurlu’ olarak muayeneden çıktı.

Öte yandan pandemi sebebiyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanınmıştı. Bu üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması gerekecek.