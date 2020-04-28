Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum! 28 Nisan 2020 altın kuru son dakika güncel rakamlar...

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 381,80 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü 385 liradan tamamladı.

Gram altın 381,80 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626,80 lira, Cumhuriyet altını da 2.502 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.700 dolar seviyesinin hemen altında 1.698,35 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti. (NTV)