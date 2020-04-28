Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor
Halkbank, 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor
28.04.2020 - 17:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor
Kaynak: AA
Etiketler : Halkbank,
700179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700179.aspx
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