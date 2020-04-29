Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney Projelerinde hak sahipleri TOKİ sosyal medya hesabında düzenlenen online kura töreniyle belirlendi. Kuralar diğer şehirler için de devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlayacağını belirterek "Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme şartlarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



Yabancıya online konut satışı 100 milyon lirayı aştı

Koronavirüs salgınının etkilediği onlarca farklı sektörden biri de gayrimenkul. İnşaat süreçleri hızla devam ediyor olsa da Türkiye’de konut satın alma tercihleriyle birlikte gayrimenkul firmalarının satış süreçlerinde de önemli değişimler yaşanıyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, VR teknolojisi ile evleri müşterinin ayağına götürürken Whatsapp, Facetime, Zoom ve Skype gibi uygulamalar üzerinden de satış yapıyor. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal bu yolla mart ayında yabancılara 100 milyon liralık online konut satışı yapıldığını bildirdi. Üyelerin, martta 120 gayrimenkulün satış ve rezervasyonunu online platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini anlatan Akbal "Yenilikçi bakış açısı, teknolojik imkânlar ve ülkemizin sağlıkta yakaladığı ivmeyi kullanarak uluslararası alanda talep oluşmasını sağladık ve bu talepler dijital araçlarla ön satış ve rezervasyona dönüştü" dedi. Akbal, martta yakaladıkları trendin aslında geleceğin de habercisi olduğunu belirterek "Proptech ile sanal ve artırılmış gerçeklik sağlayan teknolojiler, otomasyonlar, CRM hizmetleri, dijital hedefli reklam ve ilan servisleri, kitle fonlama, blokchain ve danışman skorları gibi birçok konuda sektör hızla değişiyor" diye konuştu.