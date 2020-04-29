Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 6,9820 liradan alınan dolar, 6,9840 liradan satılıyor. 7,5730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu.