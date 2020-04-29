Serbest piyasada 6,9820 liradan alınan dolar, 6,9840 liradan satılıyor. 7,5730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5750 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (29 Nisan güncel dolar ve euro)
29.04.2020 - 09:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9840 liradan, avro 7,5750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9820 liradan alınan dolar, 6,9840 liradan satılıyor. 7,5730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5750 lira olarak belirlendi.
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700314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700314.aspx
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