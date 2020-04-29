Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-ticaret alanında KOBİ’leri ve girişimcileri bilinçlendiren projeler uygulandığını kaydeden Bakan Pekcan, "Geçtiğimiz günlerde, KOBİ’lerimizin e-ticaretten daha fazla faydalanmasına yönelik 'E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık. Kampanya çerçevesinde belli platformlar KOBİ’lere vadelerinde ve komisyonlarında indirim sağlayacaklar. e-ticarette güven damgası gibi mekanizmalar ile e-ticaretin güvenilir bir biçimde gelişmesine yönelik altyapıyı tesis etmiş bulunmaktayız. Ülkemizde elektronik ticaretin istatistiklerinin yayınlanması ve kayıt altına alınması için Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni kurduk. Elektronik ticaretle ilgili istatistikleri açıklamak için çalışmalarımız son aşamada. En kısa zamanda onları da paylaşacağız” diye konuştu.

"Dijital Tarım Pazarı’nın ülkemizde sözleşmeli tarımın önünü açacak olmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum”

Tarım ürünlerinin ticaretiyle ilgili altyapıyı geliştirmeye devam etiklerini bildiren Pekcan, "Sebze ve meyve ticaretinde E-Fatura, E-Sevk İrsaliyesi ve E-Müstahsil Makbuzu sistemlerini kullanmaları zorunlu hale getirdik. Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasını devreye soktuk.Tüketicilerimiz bu uygulama ile ürün künyelerindeki kare kodu okutarak, ürünün üreticisini, üretim yeri, zamanı ve yöntemini, bugüne kadar hangi fiyatlardan kaç aracıyla el değiştirdiğini görebiliyorlar.Bu çerçevede, ürünlerinin, hem iç piyasaya hem de dış piyasaya arzıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliği halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.Tarım ve Orman Bakanlığımızca, Bakanlığımızın da katkısıyla oluşturulan Dijital Tarım Pazarı’nın ülkemizde sözleşmeli tarımın önünü açacak olmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise DİTAP’ın hem üretici hem tüketici hem de tedarikçi açısından büyük önem taşıyan bir sistem olduğunu belirterek, sistemin içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Alıcı ve satıcıyı buluşturup anlaşmaların kayıt altına alınması rolünü üstlendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sistemin daha hızlı büyümesi için, paydaşlarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.