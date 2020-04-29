Bakan Albayrak: "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız."
Bakan Albayrak: Fırsatçılara yönelik çok daha sert ve net tedbirler alacağız
29.04.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,
700367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700367.aspx
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