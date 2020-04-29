İstanbul Kapalıçarşı’da 382 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,20 liradan, 2 bin 517 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 538 liradan, 348,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,40 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
29.04.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,20 lira oldu.
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700428 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700428.aspx
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