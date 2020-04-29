Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 382 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,20 liradan, 2 bin 517 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 538 liradan, 348,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,40 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.