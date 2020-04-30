Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Grubu, 2020’nin ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artışla 6,7 milyar TL gelir elde etti. Grup bazında FAVÖK 2,8 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "873 milyon TL’ye ulaşan net kârımız geçen yılın aynı çeyreğinde oluşan Fintur satış kârını hariç tutarak değerlendirdiğimizde yüzde 93 arttı. 2020’nin ilk çeyreğinde son 20 yılın en iyi ilk çeyrek performansını göstererek 679 bin yeni faturalı müşteri daha kazandık. Yine yılın ilk üç ayında, 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 60’ından fazlasını da gerçekleştirmiş olduk” değerlendirmesini yaptı.

Evden çalışma ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte fiber hızında internete olan talebin hızla arttığını belirten Erkan “Son dönemde şebekemizdeki trafik yüzde 35 arttı. 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımının bazı günler rekor kırarak, mart ayı ortalamasında 13 GB’a yükseldiğini görüyoruz” dedi.

GRUP GÖRÜŞMESİ 10 KAT ARTTI

Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet hizmeti sunan Superbox, ilk çeyrekte 76 bin yeni müşteri kazanarak toplam abone sayısını 400 bine çıkarırken, Turkcell’in dijital servisleri yüzde 29 büyüdü. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 51 yükselişle mart ayında 6,5 milyon dakikaya ulaşırken, grup görüntülü görüşme süresi ise 10 katına çıkarak 3,6 milyon dakika ile rekor kırdı. Dergilik uygulamasında okunan makale sayısı 4,7 milyon oldu. TV+ platformunda izlenme süreleri günlük 10 saatin üzerine çıkarken, mart ayında kullanıcıların aktiflik oranı ise yüzde 50 arttı. Paycell’de de martta işlem hacmi yüzde 146 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

İŞ ORTAKLARINA 26 MİLYON TL'LİK FİNANSAL DESTEK

Turkcell, satış kanallarında istihdamı ve iş sürekliliğini desteklemek için iş ortaklarına yönelik finansal destek paketi hazırladı. Şirket, Covid-19 salgınına karşı mücadele verilen dönemde ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacıyla mart ayında 26 milyon TL'lik bir destek paketini hayata geçirdi. Mevcut istihdamın korunmasının amaçlandığı destek paketi kapsamında kapatılan AVM mağazalarına açıkmış gibi destek sağlanırken, çalışma saatleri kısaltılan mağazalar da desteklendi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Bu zor günleri ancak el ele vererek aşacağız" ifadelerini kullandı.