Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 383 lira seviyelerinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2.512 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.713,19 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde 1. çeyrek turizm geliri ve mart ayı ticaret açığı verileri takip edilecekken yurt dışında ise Euro Bölgesinde Almanya ve İtalya'da açıklanacak işsizlik rakamları ve Fransa ile İspanya'da açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi