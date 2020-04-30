İstanbul Kapalıçarşı’da 382,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 544 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 485 liradan, bin 233 liradan alınan Yarım Ziynet bin 243 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
30.04.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 383 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,son durum,çeyrek,gram,
700684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/700684.aspx
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