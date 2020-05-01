Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’nın altı önemli eyaletinde örgütlü olan Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının (TACCINW) Yönetim Kurulu Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, yeni tip koronavirüs pandemisinden sonra ABD’de online satışlarda büyük bir artış olduğunu belirtti. Başta hazır giyim ve ev tekstili olmak üzere birçok ürünün online satışlarında patlama yaşandığını vurgulayan Ölçer “Pamuklu ürünlerin satışının iki kat arttığını görüyoruz. Ev tekstili ürünlerinin satışında ise dört kat artış var. Ayrıca teknoloji, sağlık, ilaç, biyoteknoloji ve inşaat sektörlerinde fırsatlar bulunuyor. ABD’ye ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının doğru partner bularak bir an evvel pazara girmelerini tavsiye ediyorum” dedi. Merkezi Seattle Washington’da bulunan ve 2013 yılından bu yana Amerika’nın Washington, Oregon, Alaska, Idaho, Wyoming, Montana ve Kuzey Kaliforniya eyaletlerinde aktif olarak faaliyet gösteren TACCINW’in 200 üyesi bulunuyor. TACCINW Başkanı Ölçer, faaliyet gösterdikleri bölgenin Amazon, Microsoft, Google gibi teknoloji, bulut bilişim ve e-Ticaret devlerine ev sahipliğini yaptığını vurguladı. Havacılık devi Boeing’in de bu bölgede yer aldığını ifade eden Ölçer, koronavirüs sonrası ekonominin teknoloji, bulut bilişim ve e-Ticaret alanlarına kaydığını belirtti.

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN

ABD’ye ihracat yapmak isteyen şirketlerin mutlaka uzun vadeli düşünmeleri gerektiğinin altını çizen Kurt Gökhan Ölçer, Türk firmaların ABD pazarına girişini desteklemek amacıyla Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: ATBD Council ile imzaladığımız iş birliği anlaşması sayesinde Kuzeybatı ABD ve Türkiye arasında önemli bir köprü kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu iş birliği sayesinde Türk Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve işletmeleri ile daha yakın temaslar sağlayacağız. Konsey üyelerinin her türlü kampanya ve etkinliklerini odamızın web sayfasından Amerika’nın ilgili şirketlerine duyuracağız. Konsey üyelerine Türkiye ile Pasifik Kuzeybatı arasında organize edilecek sektörel iş heyeti seyahatlerinde de rezervasyon hakkı tanıyacağız. Firmaların logoları, web siteleri linki ile birlikte iş rehberimizde ücretsiz olarak listelenecek. Yine bu firmaların önemli haberlerine de web sayfamızda yer vereceğiz. Aktif ATBD Council üyeleri www.taccinw.org adresini ziyaret ederek TACCINW üyeliğine başvurduktan sonra bu fırsatlardan yararlanabilecek. Herkesin uzmanlaştığı ve bildiği işi yapması çok önemli. Uzun vadeli planlamalar yapılmalı, ABD pazarında ancak bu şekilde başarılı olunabilir.

TİM BAŞKANI GÜLLE: Türkiye-ABD ticareti 200 milyar dolara ulaşabilir

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Covid-19 sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle düzenlediği ‘TİM Export Talks’ online panelinde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın katılımıyla ABD’yle ticaret ele alındı. 2010'da 16,1 milyar dolar olan ikili ticaretin geçen yıl 19,1 milyar dolara ulaştığını aktaran TİM Başkanı İsmail Gülle "Aynı dönemde ihracatımız ise 3,8 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine geldi. ABD'nin ithalatından aldığımız payımızı yüzde 1'e çıkarmamız gerekiyor. Virüs sonrası 100 milyar dolarlık ticaret hedefimizi ihracatçılarımızın gayretiyle 200 milyar dolara bile ulaştırabiliriz. Öncelikle ABD'nin ithalatında en önemli yer tutan ilk 50 üründe alan kazanmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Serdar Kılıç da ABD'de firma almak için en uygun zaman olduğunu söyledi.