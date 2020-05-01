Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

HAN Spaces’in kurduğu platformda sektör paydaşları aksiyona geçerek yeni düzen standartlarının belirlenmesi için çalıştaylara katılacak. Katılımcılar, pandemi sonrası yeni dünyanın yeni insanı için iş hayatının nasıl değişeceğini ve bu değişimin mekânla ilgili etkilerinin ne olacağını değerlendirecek. HAN Spaces kurucu ortağı ve CEO’su Gizem Burteçin “Amacımız bütün paydaşlarımızla beraber çalışma alanlarının geleceğini planlamak ve ofis alanlarını açtığımız yarınların standartlarını beraber oluşturmak” dedi. JLL Türkiye ve HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da pandemi sonrası paylaşımlı ofislere ilginin artacağını söyledi. JLL’nin araştırmasına göre 10 sene içerisinde Amerika Ofis pazarının yüzde 30'unda esnek çalışma alanlarına geçileceğini belirten Alkaş, şöyle konuştu: Covid-19 sonrasında daha da büyük bir ivme ile konvansiyonel ofislerin yerini home office’leri de belli oranda içeren ama eve yakın uydu ofislere de yer açan hibrit ve esnek yapılanmaya bırakacağını düşünüyoruz. Biz de bu kapsamda Türkiye için kolları sıvadık. Bu platformun çıktılarını TÜSİAD ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız.