Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nu yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını belirtti. Projenin 6’ncı kesiminde bulunan Akyazı ilçesindeki şantiye alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, otoyolun toplam uzunluğunun 400 kilometre olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, 73 kilometre uzunluğundaki Kesim 6’da çalışmaların hızla devam ettiğini aktararak, şunları söyledi: Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir otoyolun da son kesiminde bulunmaktayız. 5’i açılmış vaziyette. İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte bu proje, 21 Aralık’ta tamamlanacak. Yol bittikten sonra yük araçlarımız, tırlar ve kamyonlar; şehir trafiğini, buradaki insanları etkilemeden, transit şekilde, yüksek standartlara sahip güvenlikli otoyolumuzu kullanacak. Bunlar sadece yol değil. Ülkemize vizyon kazandıran büyük yatırımlar. Bulundukları bölgeye, ekonomide, istihdamda, üretimde, ticarette çok büyük artılar kazandıracak” dedi.