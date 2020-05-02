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TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener'den önemli açıklamalar
02.05.2020 - 14:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Ödemeler alanında bankamızca belirlenen geliştirme konularında BKM'ye ilave rol ve sorumluluklar verilecektir. Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır. Ülkemizin ödemeler alanında küresel bir referans noktası olma hedefi doğrultusunda yol haritamızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : TCMB,
701074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701074.aspx
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