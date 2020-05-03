Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil toplum kuruluşlarının görüşünü alan BTK, bu alanda en büyük örgütlerden biri olan Türkiye Bilişim Derneğiyle (TBD) bir araya geliyor. Yarın ve salı günü, video konferanslarla eğitim, sertifika ve istihdam konuları masaya yatırılacak. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe "Bu bir milyon kişi girişimci mi olacak? Kamuda mı özel sektörde mi çalışacak? Eğitimi bitirenler nasıl bir sertifika ya da diploma alacak. Eğitim içerikleri de bunlara göre hazırlanmalı. BTK bizden hangi dersleri verebileceğimizi, sınavı nasıl yapacağımızı, öğretim üyesi desteği konularında görüş istedi. Bu konuları netleştireceğiz" dedi.