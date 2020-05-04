Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY'nin Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Kıdemli Direktörü Gün Gökkaya, ofis piyasasında uzaktan çalışmanın etkisiyle kullanılmayan ofislerin şirketler için önemli bir gider kalemi olduğuna işaret ederek "İstanbul’da A sınıfı ofis kiraları 2019'un dördüncü çeyreğinde 30 dolar/metrekare/ay seviyelerindeyken, koronavirüs döneminde 25 doların altına geriledi. Burada fırsat sunan noktalardan biri de sahibi olduğu ofisler, mağazalar ve depolarda kiracı olarak kalıp mülkü satarak atıl durumdaki sermayeyi ortaya çıkartmak. Koronavirüste önemli kazanımlarından biri 'sat-geri kirala' modeli oldu” ifadelerini kullandı.