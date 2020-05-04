Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, projenin kırmızı ette aracıları ortadan kaldıracağını belirtti. Covid-19'un aracının işine yaradığını, hayvanını pazara çıkaramayan küçük işletmelerin onlara mal satmak zorunda kaldığını söyleyen Çelik "Şu anda 45 liraya üreticiden alınan karkas kuzu eti, kuşbaşı, pirzola gibi ürünler, 105 liraya kadar vatandaşa satılıyor. Ne üretici ne tüketici, yalnızca aracı kazanıyor. DİTAP projesine sahip çıkılmalı. Büyük bölümü kırsalda olan küçükbaş sahiplerinin, sistemde zorluklarla karşılaşacağını öngörmekteyiz. Bu nedenle yetiştirici birlikleri sistemde yer almalı. Böylece küçük işletmeler desteklenir, rekabet güçleri artar" dedi. Tarımsal arz ve talebin dijital pazaryerinde buluşmasıyla üreticinin daha fazla gelir elde edeceğini, tüketicinin ucuza alacağını vurgulayan Çelik, "Yetiştiriciler ve alıcılar, e-devlet üzerinden kayıt olacak. Fiyatlandırma, sistem üzerinden takip edilecek" diye konuştu.

RAMAZAN PAKETİNE DE GİRECEK

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, ramazan paketlerine et girmesi için çalışma yaptı. Birlik, aileleri önceden tespit ediyor ve kesimin ardından paketleri aynı gün ulaştırıyor. Soğuk zincirin sağlanmasıyla, uygulama, ramazan paketlerine dâhil olacak.