2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Nisan ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı. Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.
Kira artış oranı belli oldu
04.05.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 04.05.2020 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınan kira artış oranı bu ay yüzde 12,66 olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kira,kira artış,enflasyon,
701498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701498.aspx
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