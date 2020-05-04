Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Nisan ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı. Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.