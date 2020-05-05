Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari hayatın devam için alınan önlemleri yerinde bulduklarını dile getiren Kaan, şöyle konuştu: Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta problem olacağını düşünmüyorum. Bu süreç normalleştiği zaman insanların Uzak Doğu ekonomisinden uzaklaşacağını düşünüyorum. İyi fiyat vermemiz, iyi kalitede üretmemiz hâlinde ülkemiz daha fazla katkı sağlayacak. Bu açıdan çok umutluyum. Uluslararası uçuşlar açılır açılmaz, sağlık turizmi konusunda tedavi amaçlı çok sayıda kişinin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Pandemi sonrasında Türkiye’de sıkıntı görmeyeceğimize inanıyorum. Türkiye’nin bu krizi fırsata çevirmesi için tüm bakanlıklara görüş bildiriyoruz.