Ticari hayatın devam için alınan önlemleri yerinde bulduklarını dile getiren Kaan, şöyle konuştu: Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta problem olacağını düşünmüyorum. Bu süreç normalleştiği zaman insanların Uzak Doğu ekonomisinden uzaklaşacağını düşünüyorum. İyi fiyat vermemiz, iyi kalitede üretmemiz hâlinde ülkemiz daha fazla katkı sağlayacak. Bu açıdan çok umutluyum. Uluslararası uçuşlar açılır açılmaz, sağlık turizmi konusunda tedavi amaçlı çok sayıda kişinin Türkiye’ye geleceğini düşünüyoruz. Pandemi sonrasında Türkiye’de sıkıntı görmeyeceğimize inanıyorum. Türkiye’nin bu krizi fırsata çevirmesi için tüm bakanlıklara görüş bildiriyoruz.
MÜSİAD Genel Başkanı: Pandemi sonrası Türkiye cazibe merkezi olacak
05.05.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, sektörlerdeki her türlü altyapının hazır olduğunu, koronavirüs sonrası Türkiye'nin cazibe merkezi olacağını söyledi.
Etiketler : Abdurrahman Kaan,müsiad,
701690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/701690.aspx
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