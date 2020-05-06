Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın planlamalarını tamamladığı Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı yeni sezonda ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacak. Ramazan Bayramı’nın ardından açılışını yapmayı planladığı yeni tesislerde; plaj alanından restoranlara, otoparktan mahallî ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak. Ayrıca tabiat ile dost bir strateji izleyen Bakanlık, her iki plajda da nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan Caretta caretta kaplumbağaları için koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek.