Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 388 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 393 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 392,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 380-400 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti. Ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ile dolar kurunun seyrinin takip edileceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.