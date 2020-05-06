İstanbul Kapalıçarşı’da 391 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,20 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 518 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 538 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
06.05.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,20 lira oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : altın,fiyat,çeyrek,
702065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702065.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER