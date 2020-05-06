Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 391 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,20 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 518 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 538 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.