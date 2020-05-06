S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
06.05.2020 - 23:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti
Etiketler : S&P,
702124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702124.aspx
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