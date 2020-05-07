Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs ile mücadele kapsamında özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasını devreye almıştı. Bu süreçte karantina altında olmayan illerde elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam etti. Ancak evlerine gelen fatura bedelinin iki katına çıktığını gören vatandaşlar şoke oldu. Abonelerden gelen şikâyetler üzerine harekete geçen EPDK, İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre, abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, derhâl soruşturma başlattıklarını belirterek şunları kaydetti: Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğalgaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikâyetlerle karşılaşmamıştık. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Şikâyetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız. Bunları tahsil ettilerse, bunları aboneye iade edecekler. Ya gelecek ay mahsup edecekler aksi takdirde de biz bunun takipçisi olacağız ve bunu kendi kararımızla iade ettirip; o zaman cezaya da muhatap olurlar. Biz bütün şirketin kayıtlarını isteyeceğiz. Sen 6 milyon abonenin hepsine bunu yaptıysan korkunç bir finans yüküyle karşı karşıya kalacak tüketicilerimiz.

ÇALIŞANLARIMIZ SAYAÇ OKUMADA ZORLANIYOR

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen de EPDK'nın kararının ardından bir açıklama yaptı. Özmen açıklamada "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır. Bu süreçte binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler. Diğer taraftan nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır" ifadelerini kullandı.

Resmî tatiller ve Ramazan Bayramı ile birlikte mayıs ayı içerisinde aynı nedenlerle 9 gün sayaç okuma imkânlarının olmayacağını dile getiren Özmen, sayaç okuma sayısının artırılması için kurumun, tüm birimleri ve saha çalışanlarıyla büyük bir özveri ve gayret gösterdiğini söyledi.