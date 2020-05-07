Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nalburdayim.com verilerine göre, evde ekmek yapımının popülerlik kazanmasıyla unutulmaya yüz tutmuş davul fırını alışverişi arttı. Toplu ulaşımdan kaçınılması elektrikli scooter'ı popüler hâle getirdi. Beş yıldızlı otellerde her şey dâhil tatil hayalinin yerini kamp tatili alınca, kamp malzemeleri satışları ikiye katladı. Nalburdayım.com’un Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük “Koronavirüs alışveriş listesini yeniden tanımladı. El yıkamada 20 saniye kuralıyla armatürlerin daha sık kullanımı, yeni armatür ihtiyacı doğurdu. Balkonlar piknik alanlarına dönüştürülünce elektrikli ızgara satışları arttı. 'Evde kal' çağrısıyla şahsi bakım ve spor aletleri neredeyse yok sattı. Erkekler, eşlerinin yapılmadığı için sürekli şikâyetçi olduğu bakım ve onarım faaliyetlerini kendi istekleriyle yapmaya başladı” dedi.