Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında olduğuna dikkat çeken Albayrak, bu sebeple yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başladıklarını söyledi. İhracat ve turizmde düşüş de olsa emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacağına işaret eden Albayrak "En kötü senaryoda dahi ekonomik aktivite yılın ikinci yarısında normale dönecektir" dedi.

Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile swap konusunun masada olmadığına vurgu yaparak, G20'de ticaret açığı verilen ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle birebir swap (finansal araçların değişimi) görüşmeleri yapıldığını ifade etti. Merkez Bankası döviz rezervlerinin fazlasıyla yeterli olduğunu aktaran Albayrak, bankaların ve özel sektörün borçlarının tamamına yakınının rahatlıkla çevrildiğini, Hazine'nin 2020'de çevirmesi gereken 4,7 milyar dolar borç kaldığını dile getirdi.

TÜRKİYE'YE ÇİNLİ YATIRIMCI GELİR

Türkiye, sağlık alanındaki yardımları ve virüsle savaşta elde ettiği başarıyla son dönemin yıldızı oldu. Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türkiye'nin hisse senedi ve tahvillerinin yatırım fırsatı barındırdığını ifade etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında yapılan 'Transatlantic Talks' toplantı dizisine konuk olan Dr. Mark Mobius "Çinli üreticiler ticaret savaşından korunmak için Çin dışına çıktı. ABD ise tedarik zincirini çeşitlendiriyor. Burada Türkiye için fırsatlar var. Çinli üreticiler ABD pazarı için bile Türkiye'ye gelebilir. Türkiye de ABD'ye ihracatını artırabilir. ABD'nin tedarik zincirine daha fazla girmesi mümkün. ABD ile STA anlaşması ya da Gümrük Birliği gibi bir anlaşma görüşülebilir" dedi.

PETROL STOKLAYIN

Petrol fiyatlarının bir yıla kadar ancak düzelebileceği tahmini yapan Mobius, "Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için bu muhteşem bir şey. Türkiye imkanı ve kaynağı varsa stoklayabildiği kadar petrol stoklasın" dedi.

DOLAR HIZLI ÇIKTI

Ekonomilerde çarklar dönmeye başladı, emtia fiyatları da arttı. Bu paralelde dövizde de çıkış hızlandı. En son geçtiğimiz yıl spekülatif ataklarla 7,24 liraya kadar yükselen dolar, salgın sonrasında başlattığı çıkışıyla dün 7,18 liraya koştu. Piyasaların kapanmasının ardından ise 7 liranın altına geriledi. Gram altın ise 392 lirayı gördü.